Анкара, 3 августа 2019, 12:33 — REGNUM
Министерство внутренних дел Турецкой Республики в своем заявлении сообщило, что в районе Йедису провинции Бингёль в результате контртеррористической операции, проведенной местным командованием внутренних войск, в ходе скоротечного огневого контакта было нейтрализовано 2 террориста. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, было установлено, что одним из них является Хюлья Кюль, находившаяся в «синем списке» особо опасных террористов МВД Турции. По имеющимся сведениям, известная под кодовым именем «Шевин» террористка была полевым командиром, ответственным за эрзурумское отделение Рабочей партии Курдистана. МВД Турции за любые сведения о ней была объявлена награда в 1,5 млн лир (255 тыс долларов).Также известно, что вместе с ней был уничтожен Джихан Акалын, находившийся в «сером списке» террористов МВД Турции и известный под кодовым именем «Бахоз Вилят». Он считается командующим силами «Чавреш» террористов в Эрзуруме. За него была назначена награда в 300 тыс лир (51 тыс долларов).