3 августа 2019 | Время чтения 14 мин

Что делать с мирным протестом, если он мешает большому проекту? Применить жесткие меры – незаконно: территория вокруг станции Шиес пока является общественным местом. Отступить и оставить землю и людей в покое? Недопустимый прецедент. Что остается? Остается как-то сосуществовать. Так и живут уже почти год бок о бок застройщик ООО «Технопарк», так не предъявивший документы на строительство, и северяне, решившие не отдавать свою землю под полигон для московского мусора

Юлия Невская, , 15:21 — REGNUM

Временное затишье

Железнодорожная станция Шиес

Сейчас на станции Шиес временное затишье. Работы не ведутся, но сотрудники ЧОП «Гарант Безопасности» продолжают патрулировать территорию и держать неприступным вход на основную часть стройки. Экоактивисты, так называют противников строительства полигона, остаются на самоорганизованных постах.

« В данный момент все спокойно. А до приказа остановить работы, все было не так , — рассказывает Олег, житель одного из ближайших поселков. — Сотрудники ЧОП носили балаклавы и вели себя безобразно. Распускали руки, пострадало куча женщин. Провокации с их стороны происходили, когда в лагере оставалось мало народа. А сейчас они ходят и дружелюбно улыбаются. Сейчас им нельзя носить балаклавы. Они добрые и спокойные, потому что видно их лица ».

Общежитие ЧОП и закрытая территория стройплощадки. Июль 2019 — копия

Сотрудники ЧОП «Гарант безопасности» — копия

В середине июня строительные работ на станции Шиес приостановились под давлением общественности. Большую часть спецтехники вывезли. Но ни у кого нет иллюзий, что история закончилась. В палатке с надписью «Информационный центр», установленной на полигоне, постоянно находится сотрудник застройщика, которой щедро делится информацией и рекламными проспектами проекта. В этих проспектах написан план дальнейших работ. В том числе на февраль 2020 года запланировано проведение государственной экологической экспертизы в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования. Люди не сомневаются, что ООО «Технопарк» сможет задним числом собрать необходимые документы тем или иным способом. Но это их отношение к стройке не изменит. Свою позицию застройщик основывает на том, что здесь нет болот. Но местные жители с детства ходят ногами по этой земле и точно знаю, что они есть.

Болота. Дорога на полигон — копия

« Когда-то на станции Шиес был поселок, население работало на лесозаготовках. Так вот они у себя даже кладбище сделать не могли. Болота. Все что в землю закопаешь, всплывает. Покойников приходилось далеко отсюда увозить. А теперь они нам рассказывают, что здесь болот нет. Что там они за предварительные изыскания почвы проводили, я не знаю , — рассказывает Александр, житель Мадмаса. — У нас нет сомнений, что здесь болотистая местность. Мы здесь охотимся, собираем грибы и ягоды, каждый уголок знаем. Зимой строительная техника пыталась проезжать по лесной дороге от Мадмаса. Мы их не пускали. А сейчас на этой дороге даже поста нет, потому что в теплое время года из-за болот просто не проехать. Можно сказать, что природа сама нам помогает ».

* * *

Кто такие экоактивисты и почему они так переживают за свои болота?

Местные жители поднялись стихийно. Северяне в целом аполитичный народ, не склонный к социальным волнениям. Но в этот раз они единодушно встали стеной за свои болота. По сути, вся проблема в том, что место выбрано непригодное для строительства полигона по всем экологическим нормам. Захоронение твердых бытовых отходов может производиться только на территории с определенной глубиной залегания грунтовых вод. По словам экологов, в болотистой местности вообще не уместно говорить о глубине грунтовых вод — все на поверхности. Для большинства ближайших населенных пунктов единственным источником пресной воды остаются колодцы. Построят мусорный полигон на Шиес — пресной воды, пригодной для употребления, у них не будет.

« Происходит что-то странное. Здесь хотят нарушить экологию и загрязнить природу: реки, болота, озера. Безосновательно со всех точек зрения: с моральной, этической, правовой, без документов. В общем здесь твориться какая-то дичь, поэтому я здесь! », — говорит Антон, предприниматель из Москвы, который родом из этих мест.

Сотрудники ЧОП категорически отказываются фотографироваться и давать комментарии — копия

Проблема объединила совершенно разных людей. На Шиес в отпуска и по выходным приезжают местные жители и люди из других областей. Среди экоактивистов можно встретить людей совершенно разных профессий и разного достатка. Общая идея сплотила простых рабочих, врачей, учителей, банкиров, предпринимателей, домохозяек и пенсионеров.

« Здесь собрались все, кому не безразлично, что творят на его земле. Столько грязи про нас было сказано, что здесь кого только нет: и алкаши, и провокаторы. Ни одного такого человека я не встретил, хотя на Шиес приезжаю уже несколько месяцев. У нас здесь вообще строгий запрет на алкоголь », — рассказывает Владимир, житель Урдомы.

Владимир, житель из Урдомы — копия

По сути на Шиес происходит беспрецедентная история. Люди самостоятельно организовались и выстроили эффективно работающую систему, направленную на защиту своего права жить на собственной земле. И эта система видоизменяется, увеличивается в масштабе и функционирует уже длительное время, почти год.

Что было весной

Местные жители узнали о том, что на станции Шиес начались работы непонятного назначения летом 2018 года. То есть за пол года до официального принятия проекта мусорной реформы. Достаточно быстро выяснилось, что именно там строится. Осенью уже было понятно, что это не инфраструктура для сортировки и переработки мусора, а разгрузочная площадка для мусорного полигона. По предварительным сведениям из Москвы будут привозить упакованные в специальные брикеты твердые бытовые отходы и производить их захоронение на территории около 5000 га. Планируется, что ежесуточно будет прибывать 5 железнодорожных составов. И так продолжится в течение 20 лет. Никакого решения о последующей их переработке предложено не было.

Строительная площадка. Март 2019 — копия

Местные жители отреагировали первыми. Они самостоятельно организовали посты и перекрыли дороги. Люди не предпринимали никаких агрессивных действий просто стояли на пути спецтехники и отказывались уходить. Диалог с властью оказался односторонним, и они приняли решение: раз нас никто не хочет слушать, значит мы просто останемся здесь.

В таком режиме экоактивисты пережили зиму. Сначала грелись у костров и в машинах. Потом организовали на постах более комфортные условия. Установили обогреваемые вагончики, наладили быт. К местным жителям стали постепенно присоединяться люди из ближайших городов, потом подтянулись неравнодушные из соседних областей, стали приезжать российские и зарубежные экологи и СМИ. Такая ситуация весьма осложняла работу застройщика и к весне обстановка стала накаляться.

Вагончик-бытовка на лесной дороге около поселка Мадмас. Пост «3-й километр». Сейчас его нет, так дорога летом непроходима из-за болот и дежурство на этой точке не нужно — копия

В середине марта ООО «Технопарк» пошел на первые агрессивные действия по отношению к экоактивистам. Водитель экскаватора во главе колонны спецтехники протаранил вагончик-бытовку на дороге в сторону Мадмаса. В этот момент внутри находились люди и растопленная печь. В результате были пострадавшие со стороны активистов.

« Козлов, водитель экскаватора, был нетрезв. Есть у нас тут один подрядчик в Микуни, Васильев, который работает с «Технопарком», это акция — его инициатива , — рассказывает один из участников событий. — Конечно, для него не выгодно, что мы работам мешаем. А знаете, самое смешное, что потом этого Козлова тоже пострадавшим объявили. Он врезался на экскаваторе в дерево, вывалился из кабины, потому что еле на ногах стоял. Так что вы думаете? Его увозили на вертолете санавиации! Причем медики, когда грузили уронили его с носилок. Честно говоря, вся эта ситуация выглядела бы совершенно комедийно, если бы наших не пришлось отправлять в больницу с серьезными травмам и».

Сразу после этих событий было возбуждено уголовное дело по причине нанесения тяжеленых телесных повреждений водителю экскаватора. Начались аресты участников событий и обыски постов экоактивистов.

Вагончик, разрушенный в ночь с 14 на 15 марта — копия

В начале апреля на митинги против свалки в Архангельской области вышло гораздо больше народа, чем можно было ожидать. Эти события вызвали двусторонний эффект. С одной стороны, проблема получила широкий общественный резонанс и на посты активистов стало пребывать гораздо больше людей из разных городов. С другой стороны, действия властей по отношению к ним стали жестче.

В конце апреля сотрудники полиции опечатали и увезли вагончики-бытовки. По словам очевидцев, никаких законных оснований для этого предъявлено не было. Люди, которые стали стеной и пытались не позволить безосновательно изъять частную собственность, были арестованы по обвинению в неповиновении властям. Участники событий утверждают, что командовал операцией ИО начальника МВД по Ленскому району Ошеров Владимир Михайлович. Но когда активистов начали оттаскивать силой, заламывать и класть лицом в землю он уехал, а все местные полицейские из Урдомы стояли в стороне вместе с сотрудниками ЧОП и рабочими полигона. Для операции привезли группу из Архангельска, именно они и осуществляли силовые действия.

« Молодые парни все. Их целый Урал пригнали из Архангельска. Они не знали толком, куда едут. И нас же спрашивали, как доехать до отделения полиции в Урдоме, куда нас конвоировали , — рассказывает Александр Нейман, оказавшийся в числе 7 задержанных. — А когда довезли нас до места, один говорит: «Извините ребята, был бы не при исполнении, стоял бы в ваших рядах. Но я человек подневольный. Не держите зла ».

Александр, житель поселка Мадмас — копия

История о том, как опасные русские женщины на скаку останавливают сотрудников ЧОПа

Пик конфликтов пришелся на май — начало июня. 10 мая на полигон стали привозить дизельное топливо вертолетами. Земля вокруг станции Шиес все ещё обозначена как лесной массив и вертолетной площадки там быть не может. Осуществлять на этой территории посадку вертолета — незаконно. Люди пытались помешать поставке топлива тем же мирным способом, как и во всех предыдущих случаях. Они просто сели по середине места посадки и отказывались уходить.

« 9 мая, я, как и многие, была на полигоне. Вечером уехала домой, а утром 10-го стало известно, что топливо стали привозить вертолетами и нашим нужна помощь , — рассказывает Марина Дзюба. Они с мужем одни из первых присоединились к протесту ещё в сентябре 2018 года. — На полигон я успела только к обеду. Первое, что я увидела, как прямо на станции ЧОПовцы волокут избитого Володю Кобота. Он ещё не успел оправится от перелома шести ребер, полученного в истории с разрушением вагончика водителем экскаватора. Чуть дальше несколько ЧОПовцев избивали молодого парня Толю из Коряжмы, с которым мы познакомились днем ранее по дороге на полигон. Кровь, скорая помощь, я была в ужасе ».

В тот момент на Шиес было особенно много сотрудников ЧОП, люди предполагают, что специально для проведения операции поставки топлива. И для того, чтобы продемонстрировать экоактивистам свою силу. Чуть позже в тот же день прилетел 3-й вертолет.

« Мы снова прорвались на площадку. И снова все повторилось. Меня схватили несколько охранников за руки и за ноги. Один сказал, что меня надо топить в фекалиях, и ЧОПовцы потащили меня к канаве, которая находится по периметру стройплощадки. Я вырывалась, не помогло. Они раскачали и кинули меня в канаву, но я не долетела и упала на край плиты. Было очень больно. Сразу подбежал кто-то из наших, меня подняли. С полигона я сама уже выбраться не могла », — рассказывает Марина.

Дальше обстоятельства разворачивались совершенно абсурдным образом. В конце мая Марина узнала имя одного из напавших на нее и написала заявление, реакции на которое не было. 21 июня ее арестовали и привезли в Яренск, суд состоялся в тот же день. Оказалось, что тот самый сотрудник ЧОП «Гарант Безопасности», Виталий Синьков тоже написал на нее заявление, обвинив в нападении. Марина отсидела 5 суток по статье 6.1.1 административного кодекса, за побои. Реакции на ее заявление в полицию так и не последовало.

Жительница Урдомы Анна Шекалова отсидела 15 суток. Среди обвинений предъявленных ей тоже было избиение охранника. Анна, как и Марина, совершенно не похожа на женщин, имеющих физическую возможность это сделать.

« Дайте нам просто жить. Я решила, что не уйду. Как бы они не ломали там меня. Я искренне хочу, чтобы не было этой помойки. Смотрите, сколько здесь народа. Все этого хотят. Они должны нас услышать и прекратить издеваться над народом », — говорит Анна.

Анна Шекалова, жительница Урдомы, отсидевшая 15 суток за «нападение» на сотрудников ЧОПа. — копия

Если цель подобных действий — напугать людей, чтобы они перестали приезжать на Шиес, то результат получается противоположный.

« Я долго мониторил новости с Шиеса. Последней каплей стало видео, где Марину Александровну Дзюба ЧОПовцы выкинули в канаву , — рассказывает Владимир, житель Урдомы. — На следующий день я оделся и поехал. И уже не уйду отсюда, потому что увидел своими глазами, что происходит. Здесь нет закона вообще, он здесь не работает. Здесь один беспредел ».

Люди единодушно уверены, что если бы было хоть малейшее законное основание их разогнать силовыми методами, то их посты за пару часов сравняли бы с землей. Не зря же рядом с полигоном даже сейчас, когда все спокойно, стоят автомобили Росгвардии. А раз не разгоняют, значит не за что зацепиться.

Автомобили Росгвардии рядом со станцией Шиес — копия

Люди на посту

Сейчас на станции Шиес и ближайшей к нему территории находятся четыре поста эко-активистов. Пост «Ленинград» — на самом полигоне, он считается основным. Пост «Костер» — на дороге со стороны Урдомы. Это первая точка, куда попадают экоактивисты. Пост «Баня» — сразу на выезде с полигона в сторону Мадмаса. По этой дороге проехать сейчас невозможно из-за болот. Она проходима только зимой. На переправе через реку Вычегда расположен ещё один пост — «Мадмас», по названию ближайшего к нему населенного пункта.

Супруги Галина и Алексей из Яренска на посту около переправы через реку Вычегду

На каждом посту есть где спать, где приготовить пищу. На «Ленинграде» расположена большая полевая кухня, склад продовольствия и бытовых вещей, палаточный городок, где всегда есть свободные места. На «Бане» можно комфортно помыться и постирать вещи, дежурный всегда следит за температурой и наличием теплой воды в большой туристической бане.

Пост «Ленинград»

В середине июня поезда перестали останавливаться на станции Шиес. Дорогу со стороны Урдомы перекрыли нарядами полиции: формальное основание, что это трасса вдоль газопровода и по ней ездить нельзя по технике безопасности. Вероятно, расчет был на то, что экоактивисты из-за сложностей с дорогой перестанут приезжать на полигон. Но поток не прекратился и не стал меньше, хотя людям приходится идти пешком около 12 км.

Дорога на полигон

«Это история не скоро закончится, мы уже обсуждаем, как будем здесь зимовать без отапливаемых вагончиков. Вагончик остался только на посту «Мадмас». В принципе у нас уже есть четкое понимание, как оборудовать комфортные для зимовки помещения на самом полигоне. Не страшно, разберемся. Мы теперь отсюда не уйдем», — усмехается один из экоактивистов.

Люди в растерянности, они понимают, что в любой момент с ними могут сделать, что угодно: арестовать, избить, разрушить то, что они строили для более-менее комфортного существования на постах. Но эта история уже зашла слишком далеко. Отступить сейчас — значит обесценить все приложенные усилия, все понесенные жертвы. А ещё это значит в скором времени потерять возможность пить чистую воду из колодцев и дышать привычным воздухом. Это значит, что нужно забирать семьи и уезжать в никуда. Поэтому они приняли решение оставаться до последнего и по доброй воле они оттуда не уйдут.

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