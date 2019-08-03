Исламабад, , 12:32 — REGNUM

2 августа состоялись переговоры специального представителя США по вопросам афганского примирения Залмая Халилзада и начальника штаба сухопутных войск Пакистана генерала Камара Джаведа Баджвы.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News со ссылкой на официальное заявление посольства США в Исламабаде, американский дипломат встретился с ключевыми руководителями Пакистана, в частности, с премьер-министром Имраном Ханом, министром иностранных дел Шахом Мехмудом Куреши, а также с главой пакистанских военных генералом Баджвой. Залмай Халилзад призвал Пакистан и Афганистан «не использовать свою территорию друг против друга», а добиться взаимного доверия, предоставив друг другу гарантии.

Генерал Камар Джавед Баджва в свою очередь дал обещание, что Пакистан сыграет ключевую роль в мирных переговорах в Афганистане. Это означает, что США могут снова ожидать содействия Исламабада в организации переговоров с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ).