Исламабад, , 13:10 — REGNUM

Министерство иностранных дел Пакистана сообщило, что оно ведет работу по подготовке официального визита президента США Дональда Трампа в страну.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, в ходе еженедельного брифинга официальный представитель МИД Пакистана Мухаммад Фейсал отметил, что внешнеполитические ведомства обеих стран ведут работу по подготовке поездки американского лидера в Исламабад. При этом дипломат не пояснил, на какую дату назначен визит президента США.

Ранее в ходе поездки премьер-министра Имрана Хана в Вашингтон 22 июля Дональд Трамп получил официальное предложение посетить Пакистан. Американский лидер проявил заинтересованность в мире в Южной Азии и принял приглашение пакистанского премьера.