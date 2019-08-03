Исламабад, , 19:17 — REGNUM

2 августа в ходе специального брифинга, посвященного итогам визита премьер-министра Пакистана Имрана Хана в США, представители Государственного департамента США заявили, что Исламабад выполнил свои обязательства перед ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) и мировым сообществом.

Дональд Трамп и Имран Хан (cc) The White House

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, представители Госдепартамента отметили, что Пакистан ужесточил меры по борьбе с отмыванием денег, что поможет пресечь финансирование террористических организаций, действующих как на территории страны, так и за ее пределами. Представители Госдепартамента также высоко оценили меры пакистанского правительства по борьбе с терроризмом, а также законодательные инициативы, выдвинутые в этой сфере.

В целом, как было отмечено на специальном брифинге, отношения между США и Пакистаном стабилизировались, а по многим направлениям отмечается «заметное улучшение».