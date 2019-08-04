Копенгаген, , 08:34 — REGNUM

Новый лидер датской партии LA («Либеральный Альянс») 27-летний Алекс Ванопслаг заявил, что партия выступает против существующего запрета на ношение традиционных атрибутов мусульманской женской одежды — бурки и никаба — в общественных местах. «Существующий запрет на ношение бурки и никаба строится на предрассудках, и я считаю, что это несовместимо с правом свободно самовыражаться. Мы против такого запрета» — заявил политик.

Примечателен тот факт, что сам закон был разработан и принят по инициативе предыдущего правительства Дании, в состав которого входили представители «Либерального альянса». Тем не менее, большая часть членов партии в Фолькетинге проголосовала против принятия такого закона — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

В настоящее время проправительственные партии Фолькетинга: партии «Единого списка», социалисты и «Радикалы» также хотят добиться отмены закона о запрете ношения бурки и никаба в общественных местах, однако даже при поддержке «Либерального альянса» у них недостаточно мандатов, чтобы провести это решение в Фолькетинге.