Копенгаген, , 12:25 — REGNUM

Продолжающаяся «торговая война» между США и КНР спровоцировала падение акций датских компаний. После того, как президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести новые пошлины в отношении китайских товаров суммой на 300 млн долларов с 1 сентября 2019 года, акции крупнейших датских компаний, таких, как A.P. Møller-Mærsk, FLSmidth, ISS, за день упали более, чем 2,5%.

Впрочем, о подобном сценарии предупреждали некоторые датские финансовые учреждения, например, Danske Bank. Так, незадолго до объявления Дональдом Трампом своих планов, старший аналитик банка Аллан фон Мерен предупреждал, что в скором времени нестабильность на фондовых рынках вновь возрастет, и призывал инвесторов подготовиться к такому повороту событий — об этом пишет датская газета «Finans» («Финансы»).

От эскалации «торговой войны» между США и КНР пострадали и акции других европейских стран. Так, крупнейший шведский индекс упал на 1,8%, а индекс DAX в ФРГ — более, чем на 2%.