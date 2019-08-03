Копенгаген, , 12:50 — REGNUM

Министерство иностранных дел Дании в лице главы ведомства Йеппе Кофода выразило надежду на подписание нового договора о РСМД (о ликвидации ракет средней и меньшей дальности), к которому присоединился бы Китай. «Мы должны попробовать найти новые пути для дальнейшего сокращения вооружений и подписать новый договор» — заявил министр.

Йеппе Кофод также отметил, что ответный выход США из договора о РСМД от 1987 года стал символом того, что мир становится менее безопасным. Министр заявил, что облик мира значительно изменился с 1987 года и что при разработке нового подобного соглашения необходимо привлечь Китай, который РСМД так и не подписал, чем вызывал беспокойства как в Москве, так и в Вашингтоне — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

Такую же позицию в отношении данного вопроса занял министр иностранных дел ФРГ Хейко Маас, подчеркнувший, что Китай должен стать неотъемлемой частью нового соглашения. Глава германского внешнеполитического ведомства, однако, отметил, что сама КНР в этом не заинтересована.