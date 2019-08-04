Нью-Дели, , 08:36 — REGNUM

Глава МИД Индии Субраманиам Джайшанкар заявил, что именно АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) должен играть ключевую роль в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщило индийское новостное издание Амар уджала со ссылкой на официальное выступление министра иностранных дел Индии со своими коллегами из стран-участниц АСЕАН.

В своей речи Субраманиам Джайшанкар подчеркнул: «Нью-Дели заинтересован в том, чтобы сильный, единый и процветающий АСЕАН играл центральную роль в Индо-Тихоокеанском регионе». Он также отметил, что взаимодействие со странами АСЕАН останется ключевым направлением внешнеполитического курса правительства Нарендры Моди «Действуй на Востоке». По словам Субраманиама Джайшанкара, АСЕАН является не только «вратами в Индийский океан», но и «одним из наиболее активно развивающихся регионов мира в экономической и политической сферах».

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, или АСЕАН, представляет собой региональную межправительственную организацию. В ее состав входят Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд, Филиппины. АСЕАН выступает форумом для налаживания сотрудничества между странами Юго-Восточной Азии в таких сферах, как либерализация торговли товарами и услугами, инвестиций, миграция и проблемы безопасности.