Нью-Дели, , 10:23 — REGNUM

Парламент Индии принял законопроект, который поможет превратить Индию в международный «арбитражный хаб». Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

Закон об арбитраже и согласительной процедуре был принят верхней палатой парламента Индии 1 августа. Согласно новому законодательству, в Индии будет создан Арбитражный совет, уполномоченный разбирать различные споры по международным коммерческим сделкам. Нью-Дели надеется, что высокая скорость и прозрачность рассмотрения дел поспособствуют превращению южноазиатского государства в центр разрешения экономических споров между субъектами международного частного права.

Министр юстиции Индии Рави Шанкар Прасад, комментируя принятый законопроект, подчеркнул, что Индия вполне может претендовать на звание мирового арбитражного хаба. Он заявил: «Мы располагаем достаточным числом квалифицированных юристов, а также многочисленными центрами их подготовки». Рави Шанкар Прасад подчеркнул, что правительство во главе с премьер-министром Нарендрой Моди намерено превратить Индию в такой международный арбитражный хаб, который сможет успешно конкурировать с другими подобными центрами, например, с Великобританией.