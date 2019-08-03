Нью-Дели, , 12:26 — REGNUM

Глава министерства иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар заявил, что Индия будет вести переговоры по проблеме Кашмира напрямую с Пакистаном без участия третьих сторон. Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

Здание секретариата в Нью-Дели (cc) Laurie Jones

Ранее президент США Дональд Трамп выразил готовность вмешаться в индийско-пакистанский переговорный процесс по проблеме Кашмира. По его мнению, премьер-министры Индии и Пакистана, Нарендра Моди и Имран Хан, являются «замечательными людьми», которые с лёгкостью «найдут общий язык». Тем не менее, президент США подчеркнул, что готов «помочь лидерам двух стран в этом», если к нему обратятся с подобной просьбой.

В своём аккаунте в Twitter глава МИД Индии подчеркнул, что Нью-Дели не нуждается в посредниках в переговорах с Исламабадом. Субраманиам Джайшанкар заявил: «Решение кашмирской проблемы должно быть достигнуто в ходе двусторонних переговоров Индии и Пакистана». Министр иностранных дел Индии ясно изложил эту позицию своему американскому коллеге Майку Помпео. Переговоры Джайшанкара и Помпео состоялись в Бангкоке, Таиланд, 2 августа.