Сеул, 3 августа 2019, 12:14 — REGNUM
Южнокорейские и американские военные возобновили строительные работы на базе противоракетной обороны США THAAD. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.
База была развёрнута в Сонджу ещё в 2017 году и вызвала резкое недовольство не только Северной Кореи, но и России с Китаем. Китай, в частности, ввёл санкции против ряда южнокорейских компаний. Теперь же ведётся расширение базы и возведение жилых помещений для увеличения количества персонала. Отмечается, что стройматериалы доставляются в контейнерах на вертолетах, так как в прошлые годы нередки были случаи нападения протестующих на служащих, персонал и рабочих военной базы.
На территории размещаются батареи системы противоракетной обороны THAAD, призванные защитить Южную Корею от нападения с Севера. Примечательно, что работы на территории военной базы возобновились после нескольких ракетных пусков КНДР.