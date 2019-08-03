Сеул, , 12:14 — REGNUM

Южнокорейские и американские военные возобновили строительные работы на базе противоракетной обороны США THAAD. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

База была развёрнута в Сонджу ещё в 2017 году и вызвала резкое недовольство не только Северной Кореи, но и России с Китаем. Китай, в частности, ввёл санкции против ряда южнокорейских компаний. Теперь же ведётся расширение базы и возведение жилых помещений для увеличения количества персонала. Отмечается, что стройматериалы доставляются в контейнерах на вертолетах, так как в прошлые годы нередки были случаи нападения протестующих на служащих, персонал и рабочих военной базы.

На территории размещаются батареи системы противоракетной обороны THAAD, призванные защитить Южную Корею от нападения с Севера. Примечательно, что работы на территории военной базы возобновились после нескольких ракетных пусков КНДР.