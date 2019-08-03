Сеул, , 12:56 — REGNUM

Эксперты министерства обороны Южной Кореи проанализировали боевые возможности новой подводной лодки лодки КНДР, фотографии которой были опубликованы неделей ранее. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Субмарина способна нести на борту три баллистических ракеты и в скором времени уже встанет на боевое дежурство. Водоизмещение подлодки составляет 2500−3000 тонн, полагают аналитики. Ракеты, которыми она вооружена, уже были испытаны в 2015 и 2016 годах — тогда радиус их действия составил 500 километров. Таким образом, с помощью новой субмарины КНДР может значительно увеличить свои боевые возможности по нанесению ядерных ударов по территории Южной Кореи, Японии и даже США.

Ранее южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо» предположило, что представленная подводная лодка не новая, а представляет собой восстановленную субмарину проекта 629, построенную в СССР ещё в середине прошлого столетия.