Калат, Афганистан, , 12:10 — REGNUM

Высокопоставленный командующий Национальной армии Афганистана заявил, что на территории провинции Забул (столица провинции — г. Калат) в результате серии авиационных ударов, нанесенных Военно-воздушными силами Афганистана, было ликвидировано по меньшей мере 29 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще 10 получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», Военно-воздушные силы Афганистана нанесли авиационные удары по позициям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории уезда Шахджой в окрестностях города Калат.

Ликвидированные боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были вовлечены в серию нападений на правительственные войска и несли ответственность за подготовку ряда терактов.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.