Каракас, , 12:15 — REGNUM

Государственный департамент США наложил санкции на майора Сил особого назначения Боливарианской национальной полиции Венесуэлы Рафаэля Бастардо и директора Главного управления военной контрразведки Венесуэлы Ивана Эрнандеса за якобы нарушения прав человека. Об этом сообщает венесуэльский канал Telesur.

Глава ведомства Майк Помпео заявил, что «учреждения, которыми руководят Бастардо и Эрнандес, замешаны в нарушениях прав человека и подавлении венесуэльского гражданского общества и оппозиции». По его словам, все эти злоупотребления задокументированы в докладе Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, опубликованном в начале июля.

В санкционный список США также были включены супруги и дети обоих государственных служащих.

Санкции включают запрет на въезд в США и аннулирование американской визы.