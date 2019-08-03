Лима, , 12:07 — REGNUM

Президент Чили Себастьян Пиньера призвал своих американского и китайского коллег Дональда Трампа и Си Цзиньпина соответственно остановить торговую войну между США и КНР. Об этом сообщает чилийское агентство Mercurio.

«Закончите эту вредоносную войну!» — обратился Пиньера к американскому и китайскому лидерам на английском языке на своей странице в Twitter.

Чилийский президент с тревогой отметил, что торговый конфликт тормозит рост мировой экономики и является колоссальным ударом по таким открытым и интегрированным в мировое хозяйство экономикам, как чилийская.