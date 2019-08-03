Каракас, , 12:25 — REGNUM

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что на острове Барбадос начался третий раунд переговоров между правительством и оппозицией. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Николас Мадуро (cc) Hugoshi

Мадуро отметил, что основной целью переговоров является установление постоянного и непрерывного диалога между двумя сторонами конфликта. Так, президент продемонстрировал готовность к обсуждению с оппозицией социально-политических проблем, с которыми сталкивается Венесуэла.

Оппозиционная Национальная ассамблея же, наоборот, приняла пакт, разрешающий запрашивать военную помощь извне.