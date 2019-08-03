Каракас, , 12:08 — REGNUM

Венесуэльские власти усилили режим безопасности в пограничных с Колумбией районах путём введения специального разрешения на передвижение по пешеходным переходам через границу. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Генеральный директор Исполнительной службы по идентификации, миграции и делам иностранцев Венесуэлы Густаво Вискаино сообщил, что к настоящему моменту удостоверение получили уже 12 615 граждан Колумбии. В заявлении прессе Вискаино объяснил, что данный механизм был создан для того, чтобы упростить иностранным мигрантам переход границы.

Власти Венесуэлы ужесточили пропускной режим на границе с Колумбией вследствие имевших место в феврале попыток оппозиции доставить в Венесуэлу якобы «гуманитарную помощь». Правительство Боливарианской республики квалифицировало этот жест как попытку военного вторжения.