Асунсьон, , 12:03 — REGNUM

Министерства иностранных дел Бразилии и Парагвая аннулировали Двусторонний акт о строительстве гидроэлектростанции совместного производства Itaipú. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina ссылкой на парагвайский МИД.

Подписание соглашения, которое произошло 24 мая, чуть не спровоцировало в Парагвае политический кризис. Узнав содержание документа, СМИ и некоторые парагвайские политики назвали его «соглашательским», ссылаясь на то, что Асунсьон поддался нажиму Бразилиа и пошёл на неоправданные уступки. По данным бывшего директора Национального управления энергетики Парагвая Фабиана Касереса, неравноправные условия договора грозили Парагваю переплатой за энергию для ГЭС на общую сумму порядка 250 млн долларов.

На этом фоне ряд партий потребовали суда над президентом Марио Абдо и вице-президентом Уго Веласкесом. Теперь, с расторжением соглашения, возможность судебного разбирательства в отношении высших чинов исключена.

Стороны договорились, что переговоры о финансировании Itaipú возобновятся, но будут переведены с дипломатического уровня на уровень экспертов бразильской и парагвайской компаний по производству электроэнергии Eletrobras и Ande.