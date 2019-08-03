Сараево, , 12:10 — REGNUM

После заявления премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича о том, что он сожалеет о напряженных отношениях с БиГ (Боснией и Герцеговиной) по вопросу нерегулируемого потока мигрантов на хорватско-боснийской границе, хорватский представитель и глава президиума БиГ Желько Комшич сказал, что Хорватия должна немедленно отозвать всех своих полицейских, которые, пересекая границу, преследуют мигрантов на территории Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает боснийский информационный портал Кликс.

«Это является недопустимым нарушением территориальной целостности и суверенитета государства Боснии и Герцеговины. Вместо того, чтобы извиниться за ложь, которую позволяют себе хорватские должностные лица, пусть они прикажут вывести вооруженных полицейских из пограничных районов в Боснийской Краине», — сказал Комшич.

Ранее Желько Комшич провел переговоры с послом Хорватии в Боснии и Герцеговине Иваном Саболичем. Во время беседы особое внимание было уделено «вторжению хорватской полиции на территорию Боснии и Герцеговины». Боснийская сторона считает, что соседняя республика «нарушает целостность и суверенитет БиГ».

«Напряженность — это обычная реакция на действия высокопоставленных должностных лиц Хорватии и их вмешательство во внутренние дела БиГ. Мы настоятельно призываем вас немедленно принять участие в решении открытых вопросов между двумя соседними и дружественными странами на высшем уровне», — заключил Комшич.