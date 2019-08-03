Белград, , 12:00 — REGNUM

Венгерское правительство дало разрешение на транзит российских бронетранспортеров, при условии, что транспортировка осуществлялась на гражданском, а не военном самолете. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Российский самолет недавно доставивший бронетранспортеры для Сербии, также прошел воздушное пространство Словакии и Польши. Ранее Румыния ввела запрет транзит.

Россия отправила в Сербию десять бронемашин БРДМ-2 на грузовом самолете. Маршрут пришлось откорректировать и проложить через венгерское воздушное пространство после того, как Румыния заблокировала просьбу о транзите над ее территорией.

Глава кабинета премьер-министра Венгрии Гердель Гуляш заявил журналистам, что транспортировка бронетехники над территорией Венгрии была разрешена, поскольку самолет был гражданский и его передвижение не требует специального разрешения.

«Конечно, мы были проинформированы о заходе гражданского воздушного судна в воздушное пространство Венгрии, но данное уведомление соответствовало протоколу», — сказал Гуляш.