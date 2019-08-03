Белград, , 12:06 — REGNUM

Председатель комитета по Косово и Метохии (КиМ) в парламенте Сербии Милован Дрецун заявил, что продолжение диалога между Белградом и Приштиной возможно только при условии отмены стопроцентной пошлины на товары из Сербии и при более активном участии международного сообщества. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Комментируя слова европейского комиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана о том, что решение косовского вопроса — это приоритетная задача международного сообщества, Милован Дрецун заявил, что здесь нельзя решать данную проблему в одностороннем порядке и для этого важно более активное участие других стран.

«Если приоритет выступает здесь как терпимость к действиям в одностороннем порядке, то решения быть не может. И даже если говорить об оказании давления на Приштину со стороны Европы, я не уверен, что у ЕС (Европейского Союза) есть рычаги давления на это. Для продолжения диалога важны более активные действия со стороны международного сообщества», — сказал Милован Дрецун.

По его словам, косовское руководство обеспокоено лишь проведением досрочных выборов и вопросом получения власти. При этом, никто не поднимает тему о диалоге с Белградом. Дрецун добавил, что такое поведение можно понять. Однако, пока в Приштине не снимут стопроцентные пошлины с сербских товаров — диалог не состоится.

«Поведение их лидеров можно понять. Здесь речь идет о переосмыслении политической сцены и занятии позиций. Однако до тех пор, пока они не отменят стопроцентные пошлины на наши товары, продолжения диалога не будет», — сказал председатель парламентского комитета Сербии по Косово и Метохии.