Приштина, 3 августа 2019, 12:02 — REGNUM
2 августа глава демократической партии Косово Кадри Весели ответил на письмо Хашима Тачи с требованием представить кандидата на пост премьер-министра.
Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», на своей странице в социальной сети Facebook Кадри Весели заявил об отказе представить нового кандидата на пост премьера.
В качестве спикера парламента Косово Весели назначил на 5 августа заседание президиума парламента, посвященное роспуску парламента.
«Я говорю и повторяю: выборы неизбежны и соответствуют интересам Республики Косово. Демократическая партия Косово, как всегда, и теперь, и в будущем, всецело верит в гражданскую легитимацию», — заявил косовский политик.
По словам Весели, граждане Косово заслуживают нового правительства, которое будет работать на скорое экономическое развитие, будет вести бескомромиссную борьбу с коррупцией, предложит перспективы косовской молодежи, будет гарантировать равные возможности каждому и введет больше молодых женщин и мужчин, предпринимателей и интеллектуалов в состав институционального руководства для свершения необходимых крупных перемен.
Напомним, необходимость в избрании нового премьера появилась после того, как 22 июля прежний руководитель правительства Рамуш Харадинай подал в отставку в связи с вызовом в Специальный трибунал по Косово.