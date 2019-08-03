Приштина, , 12:02 — REGNUM

2 августа глава демократической партии Косово Кадри Весели ответил на письмо Хашима Тачи с требованием представить кандидата на пост премьер-министра.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», на своей странице в социальной сети Facebook Кадри Весели заявил об отказе представить нового кандидата на пост премьера.

В качестве спикера парламента Косово Весели назначил на 5 августа заседание президиума парламента, посвященное роспуску парламента.

«Я говорю и повторяю: выборы неизбежны и соответствуют интересам Республики Косово. Демократическая партия Косово, как всегда, и теперь, и в будущем, всецело верит в гражданскую легитимацию», — заявил косовский политик.

По словам Весели, граждане Косово заслуживают нового правительства, которое будет работать на скорое экономическое развитие, будет вести бескомромиссную борьбу с коррупцией, предложит перспективы косовской молодежи, будет гарантировать равные возможности каждому и введет больше молодых женщин и мужчин, предпринимателей и интеллектуалов в состав институционального руководства для свершения необходимых крупных перемен.

Напомним, необходимость в избрании нового премьера появилась после того, как 22 июля прежний руководитель правительства Рамуш Харадинай подал в отставку в связи с вызовом в Специальный трибунал по Косово.