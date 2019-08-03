Приштина, , 11:53 — REGNUM

2 августа президент Косово Хашим Тачи официально обратился с письмом к спикеру парламента Косово Кадри Весели как к представителю правящей коалиции, в котором потребовал, чтобы коалиция в ближайшее время представила нового кандидата на пост премьер-министра.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», в письме президента Тачи к Весели говорится, что, как победившая коалиция, получившая необходимое большинство в парламенте для формирования правительства, участники ПАН имеют право предложить нового кандидата для формирования правительства Республики Косово.

Согласно Конституции Косово, после избрания уполномоченного сформировать правительство политической партией или коалицией, составляющей большинство в парламенте, новый кандидат на пост премьер-министра должен представить новый состав кабинета на одобрение парламента в течение 15 дней.

Если предложенный состав правительства не получает необходимого большинства голосов, президент в течение десяти дней выдвигает другого кандидата в соответствии с той же процедурой.

Если правительство не утверждается парламентом и во второй раз, президент объявляет о проведении выборов, которые должны состояться в течение 40 дней после объявления о них.

Напомним, необходимость в избрании нового премьера появилась после того, как 22 июля прежний руководитель правительства Рамуш Харадинай подал в отставку в связи с вызовом в Специальный трибунал по Косово.