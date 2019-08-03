Псков, , 11:43 — REGNUM

На полигоне «Завеличье» под Псковом сегодня, 3 августа, состоялось торжественное открытие соревнований «Десантный взвод», в которых принимают участие около 400 военнослужащих из 21 страны мира.

Мероприятие открыл духовой оркестр 76-й десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии ВДВ, которая дислоцируется в Пскове. От имени руководства Минобороны РФ напутственную речь участникам соревнований произнёс врио командующего ВДВ РФ генерал-лейтенант Владимир Кочетков.

По его словам, по сравнению с соревнованиями 2018 года, количество стран-участниц «Десантного взвода"-2019 удвоилось: в прошлом году участвовали десять стран, сейчас — 21, при этом команды из Камбоджи, Кубы и Шри-Ланки участвуют в Армейским международных играх впервые.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, международный этап конкурса по полевой выучке среди парашютно-десантных (десантно-штурмовых) подразделений «Десантный взвод» пройдёт на полигонах Завеличье, Струги Красные и площадке приземления «Кислово» в Псковской области с 3 по 17 августа. Участие в соревнованиях примут команды из Алжира, Белоруссии, Венесуэлы, Казахстана, Китая, Марокко, ЮАР, Мали, Кубы и других.

Напомним, открытие соревнований приурочено к Дню ВДВ, который отмечается в России 2 августа. Для Пскова это — общегородской праздник, жители которого называют 76-ю дивизию ВДВ «псковской» и особенно чтят воинов-десантников.

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