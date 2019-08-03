Москва, , 11:26 — REGNUM

Спикер Госдумы Вячеслав Володин положительно оценил шаги России и Белоруссии по отмене роуминга, передает корреспондент ИА REGNUM3 августа. Стороны вышли на «дорожную карту».

«Решение вопроса с отменой роуминга еще раз показывает, что возможности Союзного договора, союзных органов управления до конца не реализованы, и у нас есть к чему стремиться», — сказал Володин.

По его словам, еще многое можно сделать в рамках гармонизации законодательства, принятия модельных законов, создания единых условий для развития бизнеса в наших странах в рамках Союзного государства.

Вопрос формирования и функционирования единого научно-технического пространства Союзного государства и перспективы отмены роуминга на его территории обсуждался в декабре 2018 года на 55-й сессии Парламентского собрания Белоруссии и России в рамках «правительственного часа».