Берн, , 09:55 — REGNUM

Журналист и писатель из Швейцарии Кристиан Мюллер объяснил, почему полуостров Крым никогда не станет украинским. Для этого он выпустил статьи в интернет-газете Infosperber.

Мюллер специально побывал в Крыму, чтобы понять, какая там общественная атмосфера и настроения. Свои впечатления он излагает в статье.

Писатель констатировал, что на протяжении истории жители полуострова Крым неоднократно доказывали, что готовы отстаивать свои интересы с оружием в руках до победного конца.

И тем более сейчас Крым не намерен отступать перед натиском Украины, которая все ещё пытается вернуть себе полуостров.

В Крыму Мюллер пообщался с доцентом Севастопольского государственного университетаМарией Некрасовой, которая рассказала ему о событиях референдума в 2014 году.

Тогда крымчанам, которые были не согласны с государственным переворотом в Киеве, угрожали не только «новые власти», но и националистические формирования, у которых было оружие.

Однако студенты Севастопольского государственного университета решили в случае вмешательства Украины взяться за оружие.

Студенты начали обследовать подземные военные сооружения времен Великой Отечественной войны, чтобы понять, можно ли их использовать в борьбе против бандеровцев. Это лишний раз свидетельствует о решимости крымчан в отстаивании своих интересов.

Мюллер приходит к выводу, что Москва никогда не отдаст Крым, так как этот полуостров представляет для России особую важность «в гражданском и военном плане».

«Военный порт, российский город, готовое к обороне население — это Севастополь. Добровольно Севастополь никогда не вернется в состав Украины». — пишет Мюллер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года жители Крыма и Севастополя провели референдум о самоопределении, по итогам которого полуостов вернулся в состав России.