Вашингтон, , 08:54 — REGNUM

Государственный департамент США рассчитывает, что новые антироссийские санкции, введенные Вашингтоном в рамках «дела Скрипалей» снизят российской-американскую торговлю на миллиарды долларов. Соответствующее заявление распространила сегодня, 3 августа, пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

В Госдепе заявили, что новые санкции ограничат доступ России к некоторым материалам из США, которые, по мнению Вашингтона, стратегически важны для российской программы химического и биологического оружия.

«Эти меры могут сократить доступ России к миллиардам долларов взаимной коммерческой деятельности с США», — сказано в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 августа власти США ввели в действие второй пакет санкций в отношении Российской Федерации в связи с «делом Скрипалей». Первый пакет санкций был введен 27 августа 2018 года.

Новые санкции водят существенные ограничения для американских финансовых организаций в участии в первичном рынке российского суверенного долга, номинированного не в рублях. Ограничивается кредитования российского правительства не в рублях и вводятся ограничения по лицензированию.