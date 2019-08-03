Кабул, 3 августа 2019, 08:46 — REGNUM
* — (организация, деятельность которой запрещена в РФ)
В столице Катара — Дохе сегодня, 3 августа, могут быть возобновлены переговоры между представителями США и террористическим движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщил представитель террористов Забиулла Муджахид на своей странице в сети микроблогов Twitter.
Специальный представитель США по примирению в Афганистане Залмай Халилзад также на своей странице в сети микроблогов Twitter подтвердил информацию о возобновлении переговоров в Дохе.
По его словам, террористы дали понять, что хотели бы заключить соглашение, и США со своей стороны, к такому соглашению готовы.
Напомним, что предыдущий раунд переговоров между США и «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проходит также в Дохе 7−8 июля.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, США ищут варианты выхода из Афганистана, где они застряли с 2001 года. для этого они и ведут переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)