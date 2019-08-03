* «Талибаном" — запрещённая в России организация

Кабул, , 08:46 — REGNUM

* — (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

В столице Катара — Дохе сегодня, 3 августа, могут быть возобновлены переговоры между представителями США и террористическим движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщил представитель террористов Забиулла Муджахид на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Специальный представитель США по примирению в Афганистане Залмай Халилзад также на своей странице в сети микроблогов Twitter подтвердил информацию о возобновлении переговоров в Дохе.

По его словам, террористы дали понять, что хотели бы заключить соглашение, и США со своей стороны, к такому соглашению готовы.

Напомним, что предыдущий раунд переговоров между США и «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проходит также в Дохе 7−8 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США ищут варианты выхода из Афганистана, где они застряли с 2001 года. для этого они и ведут переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)