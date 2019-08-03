Москва, , 08:50 — REGNUM

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому можно будет искать пропавших детей с помощью данных геолокации на их мобильных устройствах. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Новый закон, автором которого стала вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая, позволит ускорить и упростить поиск пропавших детей, так как позволяет использовать информацию о геолокации мобильного устройства по соответствующему заявлению законных представителей ребенка и на основании постановления руководителя органа, осуществляющего поиск.

Также, как сообщается в пояснительной записке к закону для рассмотрения его в Госдуме, для поиска пропавших детей имеют крайне важное значение часы и минуты, влияющие на возможность спасения жизни ребенка в разных ситуациях, когда ребенок потерялся или заблудился, или года произошел несчастный случай или преступление.

Отметим, до принятия данного закона у сотрудников полиции в случае обращения законных представителей ребенка не было возможности на правовом уровне, без предварительного судебного решения, установить местонахождение пропавшего ребенка по данным геолокации.