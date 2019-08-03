Бангкок, , 08:41 — REGNUM

Государственный секретарь США Майк Помпео 2 августа в рамках саммита АСЕАН, который проходит в Таиланде, обсудил с министром иностранных дел Южной Коре Кан Гён Хва и главой МИД Японии Таро Коно ситуацию вокруг Корейской Народно-Демократической Республики. Об этом сообщает пресс-служба государственного департамента США.

В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств Южной Кореи и Японии выказали лояльность своих стран США и подчеркнули, что отношения с Вашингтоном очень для них важны.

Таро Коно и Кан Гён Хва также выразили общую приверженность окончательной, полностью проверяемой денуклеаризации Корейской Народно-Демократической Республики. Также они заверили, что будут продолжать совместную с Вашингтоном работы для решения общих вызовов в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, КНДР фактически стала ядерной державой после того, как была проведена серия подземных ядерных взрывов в 2017 году. Также Северная Корея постоянно совершенствует свои баллистические ракеты как средство доставки ядерного заряда до цели.

США пытаются выторговать у Пхеньяна выгодные им условия денуклеаризации, фактически требуя от КНДР одностороннего разоружения. Пока они в этом не преуспели.