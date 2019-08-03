Вашингтон, , 08:32 — REGNUM

Россия и США могут подписать новое соглашение о сокращении и ограничении ядерного оружия, считает президент США Дональд Трамп. Такое мнение он выразил 3 августа в беседе с журналистами в Белом доме.

«Если мы сможем заключить пакт с Россией, предусматривающий сокращение и ею, и нами ядерного оружия, это было бы отлично для мира», — заявил американский лидер.

Также он отметил, что действительно верит в такую возможность, и что вероятность заключения такого договора уже обсуждалась.

Кроме этого, Трамп рассказал, что он говорил о возможности сокращения ядерного оружия в мире с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпинем, так как он считает необходимым подключить в этот договор и Китай.

«Думаю, у нас на каком-то этапе будет сделка», — подчеркнул Трамп.

Отметим, ранее, в феврале 2019 года, США объявили о своем одностороннем выходе на 6 месяцев из договора о сокращении ракет средней и малой дальности (ДРМСД), заключенном в 1987 году, в связи с якобы имеющими место нарушениями Россией условий соглашения. Затем, 2 августа текущего года, в Белом доме объявили о своем окончательном выходе из ДРМСД.