Красноярск, , 07:52 — REGNUM

Губернатор Красноярского края Александр Усс и глава краевого ГУ МЧС Игорь Лисин на самолёте Ил-76 Минобороны РФ вылетели в Эвенкию к месту лесных пожаров. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 августа в региональном правительстве.

Лесные пожары (cc) skeeze

Уточняется, что в Красноярском крае большинство пожаров действует на труднодоступных отдалённых территориях, в том числе в Эвенкии. Всего там зарегистрировано около 100 пожаров. Власти края заверили, что населённым пунктам возгорания не угрожают.

С пожарами в крае борются более 900 человек. Используется около 100 единиц техники. Работают самолёты Ил-76 Минобороны, самолёты Бе-200 и вертолёты Ми-8 МЧС.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 2 августа в Красноярском крае площадь лесных пожаров составляла порядка 1,1 млн га. В регионе действует режим ЧС.

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