Дамаск, , 07:47 — REGNUM

В Сирийской Арабской Республике боевики практически сразу нарушили режим прекращения огня, который вступил в силу накануне, 2 августа. Об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

Очередная попытка установить перемирие в районе идлибской зоны деэскалации в Сирии начала действовать 2 августа.

Однако находящиеся в этой зоне боевики практически сразу произвели обстрел из реактивной системы залпового огня населенного пункта Кардаха в провинции Латакия. В этом населенном пункте в свое время родился отец нынешнего президента Сирии Башара Асада — Хафез Асад. Там же находится его мавзолей.

По предварительным данным, в результате обстрела погиб один мирный житель, трое получили ранения.