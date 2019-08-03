Москва, , 07:42 — REGNUM

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который уточняет понятие «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации». Речь идёт о шпионском оборудовании. Соответствующий документ был опубликован накануне, 2 августа, на официальном интернет-портале правовой информации.

Рене Магритт. Шпион. 1928

Закон вносит поправки в Уголовный кодекс России и Кодекс об административных правонарушениях. Эти поправки разработало правительство.

Уточняется, что к специальным техническим средствам, предназначенным для негласного получения информации, не относятся находящиеся в свободном обороте приборы, системы или комплексы, которые могут осуществлять функции аудиозаписи, видеозаписи, фотофиксации и геолокации. Иными словами, речь идет об устройствах, которые граждане уже сейчас могут свободно приобрести.

Однако оговаривается, что таким устройствам запрещено путем доработки добавлять новые свойства, которые бы позволяли накапливать информацию, составляющую личную, семейную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, без ведома обладателя.

Напомним, что до настоящего момента в России за приобретение или сбыт таких устройств действовала уголовная ответственность. Гражданина, который, например приобрел на китайских электронных торговых площадках устройство для передачи акустической информации из помещения, могли посадить в тюрьму на срок до четырех лет. а также лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.