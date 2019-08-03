Пхеньян, , 07:32 — REGNUM

Вооруженные силы Корейской Народно-Демократической Республики провели испытание новой реактивной системы залпового огня с управляемыми ракетами. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Пуски ракет из новой РСЗО были осуществлены в ночь на 2 августа. В ходе испытаний проверялись летные характеристики обуздания высоты, способности управления орбитой и точность поражения целей.

Отмечается, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично руководил испытаниями новых РСЗО с наблюдательного пункта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за последние несколько дней разведка США засекла несколько пусков ракет с территории КНДР. Сперва несколько запусков были осуществлены из провинции Хамген-Намдо. Затем, 25 июля, запуск ракеты был осуществлен из района города Вонсан на восточном побережье.