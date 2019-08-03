Киев, , 07:29 — REGNUM

Размер ежемесячной зарплаты Владимира Зеленского на посту президента Украины составил чуть больше тысячи долларов в месяц. Об этом 2 августа сообщило «Громадьске», ссылаясь на ответ из Государственного управления делами Украины.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В ответ на запрос агентства в государственном ведомстве пояснили, что заработная плата президента Украины Зеленского в июне текущего года составила 28 тысяч гривен (1100 долларов США). При этом из этой суммы были уплачены налоги и сборы на общую сумму 5460 гривен (214,98 долларов США).

При этом отмечается, что Зеленскому не установлено никаких надбавок и премий либо других составляющих заработной платы, кроме должностного оклада.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что заработная плата Владимира Зеленского за первый месяц работы на посту президента Украины составила 12 727 гривен (около 500 долларов США). Из этой суммы в виде налогов и сборов было удержано 2400 гривен (около 94 долларов США).

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