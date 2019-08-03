Вашингтон, 3 августа 2019, 05:41 — REGNUM
Хороших отношений с Россией теперь легче достичь, когда дело о «вмешательстве в выборы» развалилось, сообщил журналистам американский президент Дональд Трамп.
Трамп подчеркнул, что пока продолжалась «охота на ведьм», «которая теперь мертва», было трудно договариваться.
Напомним, политические противники Трампа не смогли доказать, что Россия имеет какое-то отношение к его избранию на президентский пост.
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