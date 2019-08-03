Вашингтон, 3 августа 2019, 05:41 — REGNUM

Хороших отношений с Россией теперь легче достичь, когда дело о «вмешательстве в выборы» развалилось, сообщил журналистам американский президент Дональд Трамп.

Дональд Трамп
Дональд Трамп
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Трамп подчеркнул, что пока продолжалась «охота на ведьм», «которая теперь мертва», было трудно договариваться.

Напомним, политические противники Трампа не смогли доказать, что Россия имеет какое-то отношение к его избранию на президентский пост.

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