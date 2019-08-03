Нью-Йорк, США, , 05:00 — REGNUM

Защиты попросили власти Венесуэлы у Совета Безопасности ООН в связи с угрозой блокады со стороны США. С соответствующим заявлением выступил венесуэльский постпред при ООН Самуэль Монкада.

Совбез ООН (cc) Neptuul

Комментируя заявление американского президента Дональда Трампа о том, что в отношении Венесуэлы может быть организована морская блокада, Монкада призвал СБ ООН срочно принять меры, чтобы защитить международное право и не допустить мировой катастрофы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп не исключил, что в отношении Венесуэлы Штаты могут организовать блокаду с целью давления на Каракас.

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