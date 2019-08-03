Хартум, , 04:24 — REGNUM

Конституционная декларация о новом этапе формирования переходного правительства согласована переходным Военным советом Судана и альянсом «Силы за свободу и перемены», заявил Мохамед Хассан Лебатт, посредник Африканского союза, сообщает Reuters.

Подписан документ будет 3 августа. Пока идут переговоры о нюансах процедуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее Сатеа аль-Хадж, лидер «Сил за свободу и перемены», заявил, что с Военным советом уже практически все противоречия обсудили и готовы подписать соглашение в ближайшее время.

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