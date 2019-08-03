Пхеньян, , 03:34 — REGNUM

Испытания новой реактивной системы залпового огня с управляемыми ракетами были проведены в ночь на 2 августа, сообщило 3 августа Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ким Чен Ын Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын лично руководил пусками и счёл их успешными. Целью ракетных пусков была проверка технических характеристик крупнокалиберных управляемых ракет для систем залпового огня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, южнокорейские военные 2 августа заявили о пуске с восточного побережья Северной Кореи неустановленных ракет. В Японии отметили, что материальной угрозы со стороны КНДР не было.

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