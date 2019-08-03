Каракас, , 03:09 — REGNUM

Объяснение Вашингтоном введения санкций против венесуэльских командующих спецназом и контрразведкой нарушением прав человека не выдерживает критики, написал министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса в Twitter.

Заочно обращаясь к американскому госсекретарю Майку Помпео, венесуэльский министр напомнил, что если где-то и нарушаются права человека, то, прежде всего, в Штатах.

«В Венесуэле нет ни Гуантанамо, ни Абу-Грейб, ни подпольных мест пыток по всему миру, ни бомбардировок гражданских лиц», — написал Арреаса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 августа Помпео объявил о введении санкций против венесуэльских силовиков. Он объяснил это тем, что в Боливарианской республике нарушаются по их вине права человека.

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