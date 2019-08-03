Москва, , 00:46 — REGNUM

Очередные антироссийские санкции Вашингтона являются уже 72-ми с 2011 года, они рассчитаны на пропагандистский эффект, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Тереза Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Комментируя введение Вашингтоном санкций в связи с так называемым делом Скрипалей, дипломат отметила, что американцы опять используют пресловутую тему инцидента в Солсбери и что, хотя экономические меры против России и без того уже давно пущены в ход, но результатов США так и не добились.

«Вашингтон всякий раз лишь выставляет напоказ своё бессилие, — написала Захарова. — Как мы уже отмечали, авторы многочисленных санкционных списков теперь делают основной расчёт на пропагандистский эффект, на постоянное продвижение темы санкций в медийном пространстве».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 августа в США был подписан указ о введении второго пакета ограничительных мер в отношении России в связи с «делом Скрипалей».

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