Нью-Йорк, США, , 23:14 — REGNUM

Китай «не допустит вмешательства» иностранных государств в свою внутреннюю политику, 2 августа передает агентство Reuters.

Согласно заявлению постпреда КНР в ООН Чжан Цзюня, для Пекин считает «особенно» недопустимым вмешательство «по вопросам Синьцзяна, Тибета и Гонконга».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Китая неоднократно обвинял «западные державы», в том числе США и Великобританию, в разжигании протестов в Гонконге.

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