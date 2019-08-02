Нью-Йорк, США, 2 августа 2019, 23:14 — REGNUM
Китай «не допустит вмешательства» иностранных государств в свою внутреннюю политику, 2 августа передает агентство Reuters.
Согласно заявлению постпреда КНР в ООН Чжан Цзюня, для Пекин считает «особенно» недопустимым вмешательство «по вопросам Синьцзяна, Тибета и Гонконга».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Китая неоднократно обвинял «западные державы», в том числе США и Великобританию, в разжигании протестов в Гонконге.
Читайте также: Китай потребовал от США «убрать руки» от Гонконга