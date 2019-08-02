Ярославль, , 23:12 — REGNUM

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, Виктория Скрипаль в интервью РИА Новости заявила, что её дядя связывался с семьей 26 июня.

Трубка телефона Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Виктория Скрипаль заявила, что сперва не хотела предавать огласке информацию о звонке дяди. Она напомнила, что 20 июня был день рождения у самого Скрипаля, а 23 июня — у его дочери Юлии. Скрипаль говорил с семьей около пяти минут.

«Все его звонки длятся не более пяти минут. Видимо, именно столько ему разрешают с нами говорить. В этот раз он сказал, что не намерен возвращаться в Россию», — рассказала она.

Также она отметила, что вся семья была очень удивлена, когда Скрипаль не позвонил в день рождения его матери.

«Конечно же, мы ждали. Бабушка была очень расстроена», — рассказала Виктория.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были якобы отравлены в английском городе Солсбери в марте 2018 года. Что именно с ними произошло, до сих пор не известно, однако власти Великобритании сразу же заявили, что за всем этим стоит Россия. С течением времени, когда стало понятно, что Скрипали выжили, и появилось больше информации, выяснилось, что за всей этой историей стоят исключительно британские и американские спецслужбы. Весь этот спектакль со Скрипалями нужен был как повод для создания ложных обвинений в адрес России, чтобы потом на их основании ввести против Москвы санкции.