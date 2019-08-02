Екатеринбург, , 23:07 — REGNUM

В Свердловской области умер вице-спикер регионального Заксобрания Анатолий Сухов. («Единая Россия»). Информацию об этом журналистам подтвердили несколько его коллег.

«Царствие небесное нашему старшему товарищу Анатолию Петровичу Сухову! Скорбим!» — написал в социальной сети Facebook один из его коллег.

Анатолию Сухову было 63 года. В 2010 году он стал депутатом областной думы, а в декабре 2011-го был избран депутатом Заксобрания. Свои полномочия он подтвердил и в сентябре 2016 года.