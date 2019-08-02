Москва, , 22:56 — REGNUM

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который наделяет главу государства правом назначать и освобождать от должности атамана Всероссийского казачьего общества. Соответствующий документ опубликован сегодня, 2 августа, на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь президент России обладает полномочиями в части определения порядка согласования и порядка утверждения уставов казачьих обществ, а также утверждает атаманов войсковых казачьих обществ, назначает и освобождает от должности атамана Всероссийского казачьего общества.

Также Федеральное агентство по делам национальностей наделяет правом определять порядок утверждения атаманов казачьих обществ (кроме войсковых и всероссийского), которые создаются или действуют в пределах территории, на которой осуществляет свою деятельность другое казачье общество.

Закон предусматривает двухлетний переходный период, в ходе которого уставы казачьих обществ должны быть приведены в соответствие нововведениям.