Хмеймим, Сирия, , 22:31 — REGNUM

В сирийской провинции Латакия обстрелян боевиками населённый пункт Кардаха, погиб один мирный житель, еще трое получили ранения, сообщил 2 августа на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

Обстрел произошел ранним утром во время действия режима прекращения огня. Всего было зафиксировано 12 разрывов снарядов, выпущенных по селению из реактивной системы залпового огня.

Стоит отметить, что ежедневные нарушения режима прекращения огня сирийскими боевиками не прекратились даже после начала 1 августа переговоров по Сирии в столице Казахстана Нур-Султане.

В первые же часы встречи представители правительства Сирии заявили, что готовы объявить перемирие в зоне деэскалации в Идлибе при условии выполнения боевиками сочинских договоренностей сентября 2018 года, включающих отвод тяжелого и среднего вооружения на 20 км от линии соприкосновения.

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