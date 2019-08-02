Вашингтон, , 21:37 — REGNUM

Бывший вице-президент США Джозеф Байден, планирующий баллотироваться на пост главы государства от Демократической партии, пообещал в случае своей победы на выборах расширить военную помощь Украине. Об этом он заявил 2 августа на встрече с экспертами нью-йоркского Совета по международным делам.

Джозеф Байден (cc) Marc Nozell

Кроме этого, Байден намерен добиваться расширения прямых западных инвестиций в экономику Украины и поддерживать «энергетическую независимость» страны от России, особенно в случае реализации проекта российского газопровода «Северный поток — 2».

В целом политик пообещал, что в случае избрания его президентом вопрос Украины станет одним из внешнеполитических приоритетов Соединённых Штатов.

Напомним, Джозеф Байден на сегодняшний день является одним из наиболее поддерживаемых претендентов на пост президента США от Демократической партии. Согласно социологическим опросам, за него готовы проголосовать более 30% избирателей-демократов.

Читайте также:

Трамп назвал Байдена «дурачком»

Байден объявил Трампа «экзистенциальной угрозой»