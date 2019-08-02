Гонконг, Китай, , 21:26 — REGNUM

Несколько сотен протестующих в Гонконге окружили полицейский участок, в котором содержится один из организаторов протестных акций, 2 августа передает агентство Associated Press.

Демонстранты потребовали освободить Энди Чана — основателя гонконгской «Национальной партии за независимость», которая была запрещена властями автономии в сентябре 2018 года.

31 июля власти Гонконга выдвинули обвинения 44 участникам акций протеста и беспорядков.

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